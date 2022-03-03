/682984/حنان-حسن-تخوض-السباق-الرمضاني-2022-بمسلسل-بابلو

تستعد الفنانة الشابة حنان حسن، لخوض المنافسة الرمضانية هذا العام، وذلك بمشاركتها في مسلسل «بابلو»، الذي يتولى بطولته الفنان حسن رداد بعد أن وقع الاختيار عليه كبديلا للفنان ماجد المصري.

دوت الخليجيرصد انضمام الفنانة حنان حسن لمسلسل بابلو أمام حسن الرداد

وتجسد حنان حسن خلال أحداث مسلسل «بابلو»، شخصية مصممة أزياء تتعرف على حسن الرداد، وتتفاعل الأحداث مع علاقتهما التي ستظهر خلال أحداث العمل.

ويعد مسلسل «بابلو» من الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر».

سوسن بدر في مسلسل بابلو

وانضمت أيضا الفنانة القديرة سوسن بدر للعمل، والتي من المقرر أن تجسد خلاله شخصية أم نجلاء بدر وابنتين أخريين، وتعيش فى حارة شعبية، وتمر بالعديد من المواقف مع بناتها وكذلك أهل المنطقة التي تعيش فيها وذلك فى اطار اجتماعى.

أبطال مسلسل بابلو

مسلسل بابلو من بطولة، حسن الرداد، ونجلاء بدر، و أروي جودة، وسلوي عثمان، سوسن بدر، هالة فاخر ومن اخراج محمد حماقي، ولم يتم حتى الآن الاعلان عن القناة العارضة له، ولكنه من المقرر أن يعرض على منصة شاهد الالكترونية.

استبدال ماجد المصري بحسن الرداد في مسلسل بابلو

الجدير بالذكر، أنه كان يخوض البطولة المطلقة للمسلسل الفنان ماجد المصري، ولكنه تم استبداله بالفنان حسن الرداد، لعدم نجاح الدعايا الإعلانية الخاصة بالمسلسل باسم ماجد المصري، وفقا لما أعلنته منتج العمل، إذ قال في إحدى تصريحاته، مؤكدا على أنه يكن كل الحب والاحترام للفنان ماجد المصري، وأن العلاقة بينهما لازالت جيدة للغاية: «استعنت بالفنان حسن الرداد ليتولى بطولة مسلسل بابلو، وبالفعل نجحت في تسويق المسلسل باسمه للعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، مؤكدا أن الرداد لم يأتي بديلا للمصري بعد اعتذاره، ولكن بعدما وجد صعوبة في تسويق المسلسل باسم المصري كبطلات للعمل».

وكان أخر ظهور لماجد المصري في رمضان 2019 من خلال مسلسل “زلزال” بجانب الفنان محمد رمضان وحلا شيحا، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبدالغني، سعيد الصالح، وأحمد صيام، حنان سليمان، تامر ضيائي، سامي عبدالحليم، يوسف سليمان، محمود حجازي، نسرين أمين، يوسف عثمان، لمياء كرم، والمُسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر.