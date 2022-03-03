المنتج العالمي «ماريو قصار» ينشر صوره على مواقع التواصل وسط معالم الأقصر

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دوت الخليج

المنتج السينمائي العالمي عرض عبر حسابه الشخصي الصور التي التقطها في المدينة، والتقى ماريو قصار خلال زيارته للأقصر بالخبير السياحي المصري محمود ادريس، المعروف بصداقاته ولقاءاته مع ساسة ونجوم ومشاهير العالم.

المنتج السينمائي العالمي ماريو قصار

أوضح "إدريس" ، ان المنتج السينمائي العالمي، ماريو قصار، عبّر عن سعادته بزيارة مصر بوجه عام، ومدينة الأقصر بوجه عام، وأشاد بجمال المدينة وبشاشة وجوه أهلها.

يشار الى أن مايو قصار هو منتج سينمائي عالمي، من جذور لبنانية وإيطالية، حيث غادر لبنان طفلا للحاق بوالده في إيطاليا، حيث ورث حب الأفلام والعمل بصناعة السينما من والده الذي كان يعمل في صناعة الأفلام بإيطاليا، ويشتري الأفلام الفرنسية والإيطالية لبيعها ببلدان منطقة الشرق الأوسط. و اشتهر "قصير" بمغامراته في مجال الإنتاج السينمائي، والتي صنعت شهرته، كما عُرف بتفوقه في إنتاج أفلام الحركة والمغامرات الكُبرى، مع فريق مخرجين رفيعي المستوى، وفريق عمل يتمتع بجاذبية عالمية، وكان الفنان العالمي سيلفستر ستالون، من أوائل الفنانين الذي عمل معهم ماريو قصار، حيث عملا معا في تقديم الكثير من الأفلام العالمية، مثل سلسلة أفلام رامبو.

محمود ادريس اشتهر بصداقاته ولقاءاته مع المشاهير من ساسة ونجوم العالم

الخبير السياحي المصري، محمود ادريس، اشتهر بصداقاته ولقاءاته مع المشاهير من ساسة ونجوم العالم، على رأسهم الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي كان قد حرص على زيارته الأخيرة للأقصر على لقاء محمود ادريس، وزيارته في بازاه الشهير في المدينة، حيث انتشرت صورهما برفقة كارلا بروني بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أكثر وسائل الدعاية للمنتج السياحي المصري

واوضح الخبير السياحى، محمود ادريس بأنه يعتبر مثل تلك الزيارات، من أكثر وسائل الدعاية للمنتج السياحي المصري، وأنه يحرص على دعوة مشاهير مصر والوطن العربي، بجانب شخصيات دولية وعالمية شهيرة على زيارة مدينته الأقصر، وذلك بهدف استغلال مثل تلك الزيارات في الترويج للمعالم السياحية بالمدينة.