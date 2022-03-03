/682973/مصطفي-بكري-معرض-الكتاب-بـ-قنا-يعكس-النهضة-الشاملة-التي-تشهدها-المحافظة-فيديو

أشاد النائب والإعلامي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بمحافظة قنا، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدا أنه بمثابة عرس ثقافي داخل قنا يخدم المثقفين والمفكرين من مختلف الفئات العمرية.

دوت الخليج

مصطفي بكري يشيد بانطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بقنا

وأكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن إقامة المعرض على مدار 4 سنوات بشكل منتظم، يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها محافظة قنا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام والنهوض بمحافظات الصعيد.

وتوجه النائب مصطفي بكري ، بخالص الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداوودي، وهيثم علي الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وسعيد عبده رئيس دار المعارف، على المستاهمة فى استمرار اطلاق النسخة الرابعة من المعرض، بما يخدم أبناء قنا من المثقفين والمفكرين، موضحا انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين فى قنا، ونجح فى جذب المواطنين عامة والمثقفين خاصة.

وطالب بكري، القنائيين باغتنام فرصة الدخول للمعرض، والاستفادة من الكتب الموجودة باسعار مناسبة المواطنينن، مشددا على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحتهم.

تجدر الإشارة إلى أنه عقد أمس الأربعاء، الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة . حيث القي المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم القي النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري كلمته .

وناقش الاجتماع في جلساته عدداً من الموضوعات، بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ، والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.