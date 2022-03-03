/682972/النائب-عبد-الماجد-الأحمر-معرض-الكتاب-بقنا-حدث-ثقافى-كبير-ومنتظر-من-كل-الفئات-والمستويات-العمرية

اشاد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإنطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بقنا، والذي يأتي بالتزامن مع احتفال القنائيين بعيدهم القومي، لافتا إلى أن المحافظة سطرت ملحمة بطولية لانتصارهم على الحملة الفرنسية وتكبيدها خسائر هائلة فى نهر النيل، مما جعله يوم لا ينسى فى سجلات محافظة قنا والقنائيين.

دوت الخليج

انطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بقنا

وتوجه النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداوودي، وهيثم علي الحاج، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وسعيد عبده رئيس دار المعارف، على المستاهمة فى استمرار اطلاق النسخة الرابعة من المعرض، بما يخدم أبناء قنا من المثقفين والمفكرين، موضحا انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين فى قنا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن معرض الكاتب بقنا حدث ثقافى كبير ومنتظر من عدد كبير من الفئات والمستويات العمرية لأجل الحصول على الكتب الثقافية القيمة من أجل المعرفة، التى، فضلا عن أن تنظيم المعرض يعكس التطورات التي شهدتها محافظة قنا فى الفترة الأخيرة ، وذلك من خلال الفعاليات المتعددة والمتنوعة المصاحبة للمعرض التي نجحت فى جذب الجمهور.

هذا وألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي المنعقد حالياً بالعاصمة المغربية الرباط أعرب في بدايتها عن تقديره للملكة المغربية قيادة وشعبأ مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتى تمتد للقرن العاشر الميلادي ومؤكداً امتنان مجلس الشيوخ المصرى لدعوته للمشاركة في أعمال المؤتمر مشيداً بدور الرابطة الداعم للعلاقات الثنائية بين البرلمانات الأعضاء فيها وسعيها الحثيث الي تقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الشعوب ودعمها للجهود البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية من خلال فتح بوابة لتبادل الخبرات وتنمية الروابط بين المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.