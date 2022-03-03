/682970/النائب-خالد-بدوي-ينجح-في-الحصول-في-جهاز-أشعة-مقطعية-CT-لمستشفى-الإبراهيمية
نجح النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحصول على جهاز أشعة مقطعية CT لمستشفى الإبراهيمية المركزي بعد جهد استمر لمدة عام، وذلك عقب تقدمه بطلب إحاطة لمجلس النواب.
دوت الخليج
كان النائب خالد بدوي، قد تقدم بطلب توفير جهاز اشعة مقطعية لمستشفى الابراهيمية الى جانب تقدمه بطلب احاطة في ذات الشأن الامر الذي أسفر عن توفير الجهاز وتوريده لمستشفى الابراهيمية اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022.
النائب خالد بدوي ينجح في الحصول في جهاز أشعة مقطعية CT لمستشفى الإبراهيمية
يذكر أن النائب خالد بدوي قد حصل على عدد ١٠ سرير رعاية مركزة لمستشفى الابراهيمية تمهيداً لتطويرها وتزويدها بالاجهزة اللازمة.
كما يُشار الى انه حصوله على موافقة بإحلال وتجديد مستشفى الابراهيمية المركزي، وتم تخصيص مبلغ ١٠٣ مليون ج مصري لانشاء المستشفى.
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