/682969/ايه-الهطل-ده-رد-فعل-الجمهور-بعد-قرار-إستدعاء-شريف-عامر-ومبروك-عطية-للتحقيق

استدعت نقابة الإعلاميين برئاسة نقيب الإعلام طارق سعدة الإعلامي شريف عامر مقدم البرامج الشهير عبر شاشة قناة «Mbc مصر» وقد استدعت النقابة الدكتور مبروك عطية أيضًا، وذلك بتهمة إثارة الرأي العام والتضليل، وخلق الأكاذيب.

دوت الخليج يرصد لكم رد فعل الجمهور بعد قرار إستدعاء شريف عامر ومبروك عطية للتحقيق معهم من قبل نقابة الإعلاميين وذلك خلال السطور القادمة.

رد فعل الجمهور حول قرار إستدعاء النقابة

وجاءت ردود الأفعال حول هذا الخبر، بين المهاجمة لها، والمؤيدة لها وانقسم الجمهور إلى شقين، فكان من أحد التعليقات: ايه الهطل ده انت عايزين كله تطبيل شريف عامر من افضل مقدمي برامج التوك شو النضيف منفلت اللسان دي حلقات تذاع على الهواء ليس لها مونتاج حتى حلقة المحلل الذيف الي كذب وادعى انه مارس المحلل 32 مرة اية دخل مقدم البرنامج يروح يدور وراة وفي النهاية اتحبس لأنه كذاب.

وجاء تعليق آخر حول الواقعة استدعاء مبروك عطية وشريف عامر للتحقيق بتهمة التضليل والكذب، وكان محتواه: شريف عامر يستاهل اكتر م كدا علشان خرف خلاص باستضافته لناس تافهه طبعاً انا لم اقصد الدكتور مبروك عطية ولكن من اكثر التافهين اللي استضافهم.

وجاءت بعض التعليقات الأخري بين المؤيدة والمعارضة، ونرصده لكم في الآتي:

إستدعاء نقابة الإعلاميين لـ شريف عامر

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة نقيب الإعلام بإستدعاء الإعلامي الشهير شريف عامر للتحقيق، وجاء ذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري.

إستدعاء نقابة الإعلاميين لـ مبروك عطية

وعلى نفس المنوال، قد حدث ذلك مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما تؤكد نقابة الإعلاميين على كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانه لأي مواطن مصري، هذا وقد حذرت نقابة الإعلاميين إدارة شاشة قناة «mbc مصر» وذلك بسبب كثرة الأخطاء واللامهنية التي يتم ممارستها عبر شاشاتها المختلفة.

وكما أكدت النقابة أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة هو ضعيف جدًا، كما أنه لا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية التي تبثها للجماهير.