يواصل الدوم وهو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب عرض حلقة جديدة من فعاليات المسابقات، اليوم وغدا فى تمام الساعة 10.30 على قناة ON.

وحكاية "الدوم" بدأت من 20 ألف موهبة من كل محافظات مصر.. تم اختيار 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم. ويتميز برنامج الدوم بأنه أول برنامج فى الشرق الأوسط، يهتم باكتشاف المواهب فى أكثر من مجال، وهى التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول. برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويهدف برنامج الدوم لاحتضان جميع المواهب الشابة من سن 16 إلى 28 عامًا، لإعطائهم فرصة للظهور للنور وكسر جميع الصعوبات والموانع التى واجههوها، فهو بوابة أمام تلك المواهب من أجل العبور للشهرة والنجاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجآت في الحلقة الجديدة من "برنامج الدوم" على قناة ON (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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