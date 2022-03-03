وزير الكهرباء يعلن بدء التشغيل التجارى لمشروع محطة جبل الزيت

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى احتفالية بدء التشغيل التجارى لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت والذى تم تنفيذها بالتعاون مع شركة ليكيلا باور.





وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية فى مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم.

وأعرب الوزير عن امتنانه من المشاركة فى حفل وضع بدء التشغيل التجارى لمشروع: "محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت" بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) الذى تنفذه شركة ليكيلا باور، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الباع الكبير فى مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث قامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خصوصًا مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة، لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأكد الوزير أن الاحتفال اليوم يعد دليلاً واضحاً على صدق وواقعية استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو أيضا ثمرة لمجموعة الإجراءات التى اتخذتها الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية العليا ورؤية الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها والتى سعى لتحقيقها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى كان على رأسها إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.

وأشارإلى الثراء الواضح الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص فى قطاع الكهرباء بمصر فى السنوات الأخيرة، كما تساعد فى تحفيز النمو الاقتصادى هذا بالإضافة إلى العائد من تلك المشروعات فى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلى فى معدات الطاقة المتجددة علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة.

وساعدت الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون فى الدولة للمرة الأولى.

وفى نهاية كلمته، تقدم الدكتور شاكر بخالص الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة التى ساهمت فى إتمام إجراءات المشروع معرباً عن أمله أن يكون نقطة انطلاق لمشروعات طاقة الرياح بمصر، وباكورة خير تسهم فى نشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعًا.