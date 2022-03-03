إزالة التعديات تبدأ مرحلة جديدة فى المنيا.. الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لبحث الاستعدادات الخاصة لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى ستبدأ الأحد المقبل 6 مارس وتستمر حتى 26 مارس الجارى، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة. وقال المحافظ فى الاجتماع إن أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه إزالة أية تعديات عليها بالبناء أو الزراعة وأن الموجة 19 يجرى تنفيذها على ثلاث مراحل كانت الأولى خلال يناير الماضى والثانية خلال فبراير، ثم تأتى المرحلة الثالثة هذا الشهر. وشدد القاضى على رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية، بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضحًا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها موجها بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات أولا بأول، وضرورة الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز جميع المعدات والتأكد من سلامتها.

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