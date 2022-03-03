/682971/النائب-حمادة-الجبلاوي-معرض-قنا-للكتاب-عرس-ثقافي-يخدم-كافة-المثقفين

أشاد النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بانطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب بمحافظة قنا، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدا أنه بمثابة عرس ثقافي داخل قنا يخدم المثقفين والمفكرين من مختلف الفئات العمرية.

دوت الخليج

معرض الكتاب بقنا

وثمن النائب محمد الجبلاوي، توكيل طاقة البرلمان، تكاتف كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية،لاخراج معرض الكتاب بقنا بشكل جيد، موجها الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداوودي، وهيثم علي الحاج، رئيس الهيئة العامةالمصرية للكتاب، وسعيد عبده رئيس دار المعارف، على المستاهمة فى استمرار اطلاق النسخة الرابعة من المعرض، بما يخدم أبناء قنا من المثقفين والمفكرين.

تجدر الإشارة إلى أنه عقد أمس الأربعاء، الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .

حيث القي المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم القي النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري كلمته .

وناقش الاجتماع في جلساته عدداً من الموضوعات، بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ، والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.