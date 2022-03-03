/682961/رمضان-2022-صلاح-عبدالله-يشارك-في-بطولة-حكاية-البحث-عن-فتيحة

تعاقد الفنان صلاح عبد الله مؤخرًا للمشاركة في بطولة مسلسل "حد فاصل" وذلك من خلال حكاية منفصلة بالعمل تحمل اسم " البحث عنفتيحة" والمقرر عرضها ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.

تحيا مصر يرصد تفاصيل مشاركة الفنان صلاح عبد الله في مسلسل "حد فاصل" بحكاية "البحث عن فتيحة”.

مشاركة صلاح عبد الله في "حد فاصل"

وكان قد انتهى فريق عمل المسلسل من التصوير بالحكاية منذ يومين ويواصل صناع العمل مونتاج الحلقات للحاق بالسباق الرمضاني لعرضه عبر إحدى القنوات الفضائية.

ويشار أن حكاية البحث عن فتيحة تعد ثالث حكايات مسلسل "حد فاصل" وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التواصل مع باقي أبطال الحكايات الثلاثة المتبقيات.

أبطال مسلسل "حد فاصل"

ويضم مسلسل حد فاصل الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، كوكبة كبيرة من النجوم في البطولة مثل نضال الشافعي، إيمان سلامة، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وصبري عبد المنعم، وعمرو عبد العزيز وآخرين والمسلسل من تأليف محمد إبراهيم، والإخراج لـ تامر حمزة ومن إنتاج شركة جولدن ميديا.

وفي سياق متصل، كان المخرج تامر حمزة قد انتهى مؤخرًا من تصوير حكاية "بنات السباعي" وهي الحكاية الثانية التي تلعب بطولتها الفنانة ريم البارودي ضمن مسلسل "حد فاصل" حيث تدور أحداث كل حكاية منفصلة في خمسة حلقات في وتعد أول بطولة درامية مطلقة للفنانة ريم البارودي بالدراما القصيرة.

مداخلة صلاح عبدالله لـ أحمد عزمي

وفي سياق آخر كان الفنان صلاح عبدالله تواصل مع الفنان أحمد عزمي على الهواء عندما حل الأخير ضيفًا ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، وأبكاه علي الهواء.

وقال الفنان صلاح عبد الله لـ أحمد عزمي: "يا حبيبي أنت ابني ووحشتني والدقن حلوة عليك”، ومن جانبه وجه أحمد عزمي رسالة للفنان صلاح عبد الله، وقال له:"سامحني يا عم صلاح أنا مكسوف منك".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله بطولة حكاية "تاج راسنا بابا"، وشاركه بها عدد من الفنانين مثل بسمة داوود ومنة فضالي وآخرين من الوجوه الجديدة وكانت الحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.