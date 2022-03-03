صندوق مكافحة الإدمان يحتفل بتخريج 50 متعافي جديد من تعاطى المخدرات...

"القباج "توجه باستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة

تقديم الخدمات العلاجية ل 1568 مريض إدمان من أبناء محافظة البحر الأحمر على مدار عام

تنظيم دوري رياضي كرة الطائرة للمتعافين من الإدمان .. وتسليم الفريق الفائز كأس البطولة

تحت رعاية السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،نظم الصندوق حفل لتكريم 50 متعافي جديد من إدمان المواد المخدرة بمركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ،وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتورة رانيا زكريا مدير عام مستشفيات الصحة النفسية نيابة عن الأمين العام للصحة النفسية بوزارة الصحة .

ويعد مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة البحر الأحمر ، أحد المراكز العلاجية الذي تفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضي ضمن ثلاثة مراكز تابعة للصندوق ليصل عدد المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، وتم إنشاء مركز العزيمة بالغردقة وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان ويتضمن مساحات ترفيهية للنزلاء وبسعة سريرية تشمل 131 سرير فضلاً عن 3 عيادات خارجية ،كما يشمل قاعات علاج جماعي وصالة ألعاب رياضية وتنس طاولة وبلياردو وملعب كرة طائرة ومجمع فنون وورش علاج بالعمل وصالة طعام وكافيتريا ومغسلة وقاعة اجتماعات .

ووجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار دعم المتعافين من خلال تكثيف برامج التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا برامج تدريب المتعافين على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، ضمن برامج العلاج بالعمل بجانب توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن البرنامج التأهيلي المعتمد بمركز العزيمة "هو الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية " تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل " والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، لافتا الى انه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 1568 مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء محافظة البحر الأحمر على مدار 2021 ، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة " بداية جديدة " لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين

كما تم تنظيم دورى رياضي للمتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة بمدينة الغردقة ،وذلك فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات‪" حيث يهدف الدورى الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة الطائرة ،وقام عمرو عثمان " بتكريم الفريق الفائز وتسليمه ميداليات وكأس البطولة وكذلك تكريم المتعافين بعد اجتيازهم برامج العلاج .