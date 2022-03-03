عاجل- أول تحرك من الإعلاميين بشأن مخالفات شريف عامر ومبروك عطية

جدة - نرمين السيد - قررت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعده نقيب الإعلاميين، استدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى واستمراره فى ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصرى.





وأضاف فى بيان صحفى: "وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذى نطق بما لا يعى بالمخالفة للحقيقة والواقع"، لافتا إلى أن النقابة الإعلاميين تؤكد كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصرى العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أى إهانه لأى مصرى. وحذرت النقابة، إدارة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التى تمارس على شاشتها، مؤكدة أن المحتوى الإعلامى المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامى التابع للنقابة، هو ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.

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