جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، الإزالة الفورية لـ10 تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى مراكز نصر النوبة وكوم أمبو ودراو بمساحة إجمالية 3 آلاف و757 مترًا مربعًا.





يأتي ذلك، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتعامل الحاسم وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة، خصوصًا الأراضى الزراعية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة لحفظ حق الشعب وفرض سيادة القانون. وأوضح "عطية"، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قامت بتنفيذ 6 قرارات إزالة فورية لحالات تعد على أراضٍى أملاك الدولة بالمبانى والزراعات بقروى عنيبة بمساحة 1850 مترًا مربعًا. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ قرارى إزالة فورية لحالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بمساحة 1032 مترًا مربعًا فى قريتى إقليت وفطيرة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو قرارى إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية بقرية الشطب بمساحة 875 مترًا مربعًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 10 تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.