مصر تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اليوم العالمى للحياة البرية هو فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والثراء الذى تنعم به الحياة البرية من الحيوانات والنباتات، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان وزيادة وعيه بقيمتها بما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها، لأنها أصل الحياة بما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.
وأشارت وزيرة البيئة، فى بيان لها، إلى أن الاحتفال يعمل على تسليط الضوء على التهديدات والمخاطر التى تواجه الحياة البرية بشكل عام، والتعريف بالجهود المبذولة لمحاربة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها من الأخطار والتوعية بأهمية المحافظة عليها، وحمايتها من خلال مناقشة وطرح وتنفيذ حلول للحفاظ عليها مستوحاة من الجهود المبذولة؛ لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، العمل المناخى، الحياة تحت الماء، و الحياة على الأرض.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 205/68 فى ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمى للحياة البرية وهو يوافق نفس اليوم الذى اعتمد فيه اتفاقية تنظيم الاتجار فى الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عام 1973، سايتس والتى تلعب دورًا مهما فى ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.
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