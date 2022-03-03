/682959/المواعيد-النهائية-لمبارتي-مصر-والسنغال-بتصفيات-كأس-العالم-2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مبارتي مصر والسنغال، في الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواجه منتخب مصر نظيره القاري منتخب السنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، في الـ 25 والـ 29 من مارس الجاري.

وتأتي مواجهة مصر والسنغالي في مباراة الذهاب 25 مارس، في الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

فيما يطير المنتخبين على نفس الطائرة للتوجه للسنغال، لخوض لقاء الإياب وسط مناصري أسود التيرانجا، في الـ 29 من مارس، والتي تنطلق في الساعة السابعة مساء، على ملعب ديامنيديو بداكار.

وتأتي جميع منافسات الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في يومين فقط، لتأتي مباريات الذهاب في الـ 25 من مارس، والإياب في الـ 29 من نفس الشهر الجاري.

مواعيد مباريات الذهاب 25 مارس

الكونغو الديمقراطية - المغرب / ملعب الشهداء بكينشاسا الساعة 5:00 م.

مالي - تونس / ملعب 26 مارس بباماكو الساعة 7:00 م.

الكاميرون - الجزائر / ملعب جابوما بدوالا الساعة 7:00 م.

مصر - السنغال / استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30 م.

غانا - نيجيريا / ملعب كيب كوست الساعة 9:30 م.

مواعيد مباريات الإياب 29 مارس

السنغال - مصر / ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00 م.

نيجيريا - غانا / ملعب أبوجا الساعة 7:00 م.

الجزائر - الكاميرون / ملعب مصطفى تشاكر البليدة الساعة 9:30 م.

تونس - مالي / الملعب الأولمبي برادس الساعة 9:30 م.

المغرب - الكونغو الديموقراطية / ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 9:30 م.

طريقة حجز تذاكر مباراة مصر والسنغال

وتترقب الجماهير المصرية موعد طرح التذاكر، حيث لم يتم الكشف حتى الأن عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، ولكن من المتوقع خلال الأسابيع القادمة مع أقتراب اللقاء بين المنتخبين، “علي موقع تذكرتي”.

ومن ناحيه اخري يسعي المنتخب المصري في تحقيق إنجاز موسم 2018 والتأهل إلي كأس العالم القادم، من خلال تحقيق انتصارات مستمرة.