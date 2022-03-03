غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة غرب كفرالشيخ ثلاث ساعات ونصف

/682954/غدا-فصل-التيار-الكهربائي-عن-منطقة-غرب-كفرالشيخ-ثلاث-ساعات-ونصف
أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن لوحة التوزيع غرب مدينة كفر الشيخ،، غد الجمعة، الموافق 4 مارس الجاري، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.
دوت الخليج
وأشارت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، انه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة السابعة صباحاً، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الدراسات، والنقل، و الدلتا للسكر، والمضارب، والمطاحن، ومنشأة ناصر، وزين العابدين، وتقسيم 4، والشيخ اللباني، والمجاري، خوري، و فريد ندا، والمستشفى ".
قسم شرطة ثان كفر الشيخ
وتتأثر بالفصل قسم شرطة ثان كفر الشيخ والمنطقة المحيطة به، والمدرسة الصناعية ال5 سنوات، والمدينة التجارية، ومسجد الرحمة، والمستشفى العسكري، و مضرب أرز كفر الشيخ، وتقسيم 4، ومنشأة ناصر، وحي قباء، والأورام العسكري، والمحاربين القدماء، والمناطق المحيطة، ومنطقة الجمعية الشرعية، ومنطقة سيدي طلحة.
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