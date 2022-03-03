غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة غرب كفرالشيخ ثلاث ساعات ونصف

/682954/غدا-فصل-التيار-الكهربائي-عن-منطقة-غرب-كفرالشيخ-ثلاث-ساعات-ونصف

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن لوحة التوزيع غرب مدينة كفر الشيخ،، غد الجمعة، الموافق 4 مارس الجاري، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

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‏‎وأشارت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، انه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة السابعة صباحاً، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات الدراسات، والنقل، و الدلتا للسكر، والمضارب، والمطاحن، ومنشأة ناصر، وزين العابدين، وتقسيم 4، والشيخ اللباني، والمجاري، خوري، و فريد ندا، والمستشفى ".

قسم شرطة ثان كفر الشيخ

وتتأثر بالفصل قسم شرطة ثان كفر الشيخ والمنطقة المحيطة به، والمدرسة الصناعية ال5 سنوات، والمدينة التجارية، ومسجد الرحمة، والمستشفى العسكري، و مضرب أرز كفر الشيخ، وتقسيم 4، ومنشأة ناصر، وحي قباء، والأورام العسكري، والمحاربين القدماء، والمناطق المحيطة، ومنطقة الجمعية الشرعية، ومنطقة سيدي طلحة.