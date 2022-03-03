ظهور خاص لكريم فهمي.. لقطات من مسلسل تحقيق الحلقة الأولى وسر تصدره التريند

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تصدر مسلسل تحقيق التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب طرح الحلقة الأولى منه بمنصة watch it الرقمية مساء أمس الأربعاء.

تحيا مصر يرصد لقطات الحلقة الأولى من مسلسل تحقيق

الحلقة الأولى من مسلسل تحقيق

وتدور أحداث مسلسل "تحقيق" خلال ١٢ حلقة، ويعد العمل بطولة شبابية جماعية في إطار من الإثارة والغموض والتشويق بجانب لقطاتمن الأكشن وشهدت الحلقة الأولى ظهور الفنان كريم فهمي كضيف شرف.

وجذب الجمهور والمتابعين تفاصيل الإضاءة والموسيقى التصويرية التي تميز بها المسلسل حيث تطغي عليها طابع الغموض والإثارة.

ويظهر بطل العمل الذي يدعى "هشام خيري" في قراءة الرواية ويحاول فك أسرارها ورموزها من خلال رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت،حيث يتوجه لزيارة الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق.

أبطال مسلسل تحقيق

ويضم مسلسل تحقيق في بطولته عدد من النجوم الشباب مثل أحمد مالك، هدى المفتي، خالد أنور، تارا عماد، كمال أبو رية، مي الغيطي ، طارق عبد العزيز، زينب غريب، فاطمة ناصر، وآخرين والعمل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، والإخراج لـ محمد فتحي.

ويعد مسلسل تحقيق أول تجارب محمد فتحي شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامي ومن إنتاج شركة أروما، وتدور أحداث العمل حولرواية تحقيق، والتي تستفز خمسة أشخاص مختلفين تضطرهم لارتكاب جرائم.

قصة مسلسل تحقيق

وذلك من أجل تحقيق توازن في حياتهم، حيث يجعل القاريء للراوية أن يبدأ في التحقيق لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

ومن ناحية أخرى، أعلنوا القائمون على منصة watch it الرقمية من حلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، تطورات المنصة في شكلها الجديد،ومن جانبها قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة المنصة إن المحتوى المقدم آمن للعائلة ومناسب لكل أفراد الأسرة.

وأوضحت أن الأسرة تستطيع ترك أولادها للمشاهدة بأمان عبر المنصة، وفيما يخص المحتوى الأجنبى فهو آمن أيضًا لكل العائلة، ولا يوجدبه أية مشاهد تقلق الأسرة خاصةً فى اختلاف المنصات واختلاف الخلفيات والمعتقدات الثقافية.

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جدير بالذكر أنها تعد المرة الأولى التي تطرح بها منصة واتش ات watch it الرقمية عملًا كاملاً عبر منصتها الرقمية حيث كانت في السابق تعتمد على طرح الحلقات بشكل أسبوعي.