/682952/وفد-منتدى-البرلمانيين-العرب-للسكان-والتنمية-يزور-الاهرامات-ومصنع-البرديات

قام وفد منتدى البرلمانيين العربى الاسيوى للسكان والتنمية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبمشاركة لفيف من الاعضاء والبرلمانيين من الدول العربية والإفريقية والأسيوية بزيارة تفقدية إلى متحف القوات الجوية حيث استقبلهم اللواء مجدى دويدار منطقة الأهرامات وأبو الهول ومصنع البرديات حيث استمع الوفد إلى عملية بناء الاهرامات والاعجاز فى تشييده من نقل الحجارة والبناء الارتفاعات الهائلة كما استمع الوفد إلى شرح مفصلى حول كيفية عمل ورق البردى وكيفية صناعته .

دوت الخليج

وفد منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يزور الاهرامات ومصنع البرديات

هذا وبدأ وفد المنتدى البرلمانى العربى والأسيوي للسكان والتنمية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، صباح اليوم، جولة تثقيفية بحضور الوفود المشاركة في المنتدى من عدد من الدول العربية والأسيوية والإفريقية، وتتضمن الجولة زيارة منطقة الأهرامات ومتحف الطيران بالإضافة إلى زيارة المجلس القومى للمرأة والمركز الأوليمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية اختتم أعماله مساء أمس وتضمن أعماله ٤ جلسات تتعلق بتعزيز مشاركة وتمكين المرأة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على المرأة والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دور البرلمانيين فى تناول برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية وعقب ختام فعاليات المنتدى خرجت عدة توصيات تمثلت فى:

أولا : تبني النظرة والادارة الاستراتيجية الاستشرافية لقضية السكان والتنمية من خلال :

- إعداد خطط استراتيجية سكانية وطنية مستدامة على مستوى الدول تأخذ في الاعتبار علاقة السكان بالموارد والمتغيرات والتطورات المحلية والخارجية المؤثرة بما فيها التطورات الرقمية

- توفير أجهزة متخصصة مسئولة عن إدارة الاستراتيجية السكانية وتقييم بصورة دورية بالمشاركة مع كافة الأطراف المجتمعية المعنية ومعاهد ومراكز تضمين البعد السكاني وبرامجه في استراتيجيات وخطط كافة وثائق التنمية المستدامة الوطنية، في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ۰۲۰۳۰/ تبنى أدوات ومنصات تواصل مجتمعي مبتكرة لتعزيز الوعي بالأبعاد التنموية للقضية والجغرافي و ضمان المشاركة والشمول المجتمعي والجغرافي في سياسات وبرامج الاستراتيجية بناء وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات والمراصد السكانية لدعم الاستراتيجية السكانية، و وطرح خيارات ومسارات بديلة للمخطط ومتخذ القرار.