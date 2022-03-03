/682951/النائب-ياسر-الهضيبي-معدلات-النمو-السكاني-مؤشر-خطير-أنذر-الدولة-بضرورة-مواجهته-لحماية-مواردها

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية أحد التحديات الهامة التي تواجهها الدولة، فهي قضية تمس الأمن القومي المصري، وتعيق جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بما لا يتناسب مع موارد الدولة المتاحة لاستيعاب معدلات النمو السكاني المتزايد، موضحًا أن عدد سكان مصر وصل نحو 103 مليون نسمة، وللحد من المخاطر التي تتسبب فيها هذه الزيادة المستمرة أطلقت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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