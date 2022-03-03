/682948/ضمن-أفضل-400-في-العالم-كفرالشيخ-تتقدم-بالترتيب-العالمي-لتصنيف-الجامعات-الناشئة

أضافت جامعة كفرالشيخ، إنجازًاجديدًا في التصنيفات الدولية، طبقاً لتصنيف تايمز الدولي لتصنيف الجامعات الناشئة " عمرها أقل من 50 عاما لعام 2022 "Times Higher Education Young University Rankings ، حيث ظهرت جامعة كفرالشيخ ضمن شريحة أفضل 350- 400 جامعة على مستوى العالم.

دوت الخليج

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة إحراز الجامعة تقدما ملحوظا لدول الاقتصاديات الناشئة، وأصبحت في المركز 160 هذا العام على مستوى جامعات العالم في تصنيف التايمز الدولي للجامعات الناشئة " THE young universities" و تقدمت الجامعة ٢٣ مركز عن العام الماضي حيث كانت ترتيب الجامعة المركز 183 في العام الماضي، وجاءت جامعة كفر الشيخ في المركز الرابع محليا من بين 29 جامعة مصرية مشتركة في التصنيف.

تشجيع البحث العلمي المتميز

وأوضح رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات العالمية يأتي نتاجا للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، وحرص إدارة الجامعة على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثيةمما نتج عنه تقدم الجامعة عن العام الماضي حيث كانت الجامعة تظهر ضمن شريحة أفضل 550- 600 جامعة على مستوى الجامعات العالمية.

تصنيف التايمز الدولي لتصنيف الجامعات الناشئة

وأشار الدكتور عبد الرازق، أن تصنيف التايمز الدولي لتصنيف الجامعات الناشئة لعام 2022 شمل 29 جامعة مصرية ويقوم بتصنيف الجامعات طبقاً للعديد من المعايير مقسمة إلى خمسة معايير رئيسية وهي التدريس، السمعة الدولية، دخل الجامعة من القطاع الصناعي، البحث العلمي والعائد الاقتصادي، عدد الاستشهادات بأبحاث الجامعة ومدى تواصل الجامعة مع المجتمع المحلى، والبعد الدولي حيث تم استخدام عدد الطلاب الوافدين وعدد الطلاب المنتظمين ونسبة الطلاب إلى الطالبات ونسبة الطلاب لهيئة التدريس.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف التايمز البريطاني العالمي للتخصصات 2022م مؤكداً اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

وأشار رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي و التقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

وأضاف د. دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والدارسين والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

وكشف الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز البريطاني يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم والبيئة التعليمية، والبحث العلمي حجم الأبحاث المنشورة، والدخل من البحث العلمي والسمعة، والاستشهادات "تأثير البحث"، والعلاقات الدولية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث، ودخل الصناعة ، نقل المعرفة من الابتكارات ، وبراءات الاختراع" .