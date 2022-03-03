/682947/نقابة-الإعلاميين-شريف-عامر-يضلل-ويهين-الشعب-المصرى-وتقرر-استدعاءه

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر؛ لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية، الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

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وأكدت نقابة الإعلاميين، كامل احترامها واعتزازها بأبناء الشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانه لأي مصري، محذرة إدارة قناة mbc مصر من كثرة الأخطاء واللامهنية التي تمارس على شاشتها.

نقابة الإعلاميين: شريف عامر يُضلل ويُهين الشعب المصرى.. وتُقرر استدعاءه

وأوضحت النقابة، أن المحتوى الإعلامي المقدم ومن خلال الخريطة البرامجية، ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ضعيف جدا، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية.