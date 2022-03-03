/682944/رئيس-الشيوخ-يلقى-كلمة-مصر-أمام-مؤتمر-رابطة-مجالس-الشورى-والشيوخ-بالمغرب

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي المنعقد حالياً بالعاصمة المغربية الرباط أعرب في بدايتها عن تقديره للملكة المغربية قيادة وشعبأ مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتى تمتد للقرن العاشر الميلادي ومؤكداً امتنان مجلس الشيوخ المصرى لدعوته للمشاركة في أعمال المؤتمر مشيداً بدور الرابطة الداعم للعلاقات الثنائية بين البرلمانات الأعضاء فيها وسعيها الحثيث الي تقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الشعوب ودعمها للجهود البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية من خلال فتح بوابة لتبادل الخبرات وتنمية الروابط بين المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.

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وأشار الي أن الرابطة اخذت ذلك على عاتقها منذ اليوم الأول لانطلاقها في السابع من شهر يونيو ٢٠٠٢ مؤكداً أهمية الدور المتزايد للرابطة وسعيها نحو تحقيق أهدافها من خلال تناولها للعديد من القضايا والتي منها مايقع في محور اهتمام المواطن المصري مما سيدفعنا في المستقبل القريب لنكون جزءًا منها.

رئيس الشيوخ يلقى بكلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ بالمغرب

واختتم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمته بتقديم الشكر للرابطة على الجهد المبذول في إعداد هذا المؤتمر والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الشعوب العربية والافريقية المجتمع الدولي بأسره متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يخرج بتوصيات تحقق الأهداف المنشودة وداعاً للرابطة رئيساً واعضاءً بالتوفيق والسداد.