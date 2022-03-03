/682942/بدور-جهادية-إلهام-شاهين-بشكل-مختلف-في-بطلوع-الروح-رمضان-2022

أعلنت الفنانة الهام شاهين عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح» الذي ستظهر فيه بشكل خارج عن المألوف، حيث تجسد فيه دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل دور الفنانة إلهام شاهين في مسلسل «بطلوع الروح» في السباق الرمضاني 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

الهام شاهين في مسلسل «بطلوع الروح»

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت قائلة: “بطلوع الروح، إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم علي قناه MBC مصر”.

أبرز تصريحات إلهام شاهين في «حبر سري»

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة في برنامج «حبر سري» خلال الأيام القللية الماضية، وأثارت الجدل بشكل كبير، خاصةً بعد تصريحاتها النارية خلال الجزء الأول من الحلقة السابقة لها في «حبر سري» لتستكمل إثارة الجدل من جديد خلال الحلقة الثانية المذاعة يوم 25 من فبراير الماضي، وجاءت أبرز تصريحاتها كالآتي:

_ أقول للإخوان تبقوا معندكوش دين لو شمتتوا في حد مات زي اللي حصل مع وائل الإبراشي لا دين إسلامي ولا مسيحي ولا يهودي، حتى لو كافر.

_ لو شايفين نفسكم متدينين تبقوا غلط عشان الدين أخلاق.

_ مش هكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة حقها أن يورثوا.

_ التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده، إحنا بننقذ أرواح ناس من الألم.

_ والناس اللي بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير واسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور سلومة وكلهم شيوخ أجلاء.

_ مفكرتش أتبنى طفل عشان مسؤلية أنا مش قدها، وأصلًا مخلفتش خوفًا من المسؤلية.

_ مش ندمانة إني نزلت أطفال عشان التمثيل عشان أنا مش قد هذه المسؤلية.

_ ببقى ولاد اخواتي ام في نصايح أو لعب، لكن لو حد تعبان متلاقنيش بخاف عليهم بزيادة.

_ مسرحية المومس الفاضلة مش ندمانة عليها، والكلمة دي كانت في حديث للبخاري أوله: إمرأة مومس…

_ مجلس الشعب في كذا حد فيهم مركز معايا.

_ فترة حكم الإخوان كانت أيام سودة.