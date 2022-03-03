/682938/انتهاء-فترة-التجديد-للاعبي-الزمالك-وغياب-الجميع-بإستثناء-حازم-إمام

انتهى الوقت المحدد الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق الأول التي لم تجدد مع النادي بعد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن الموعد النهائي للاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد مع الفريق، والذي حدده اليوم الخميس من الثانية عشر ظهراً عتى الثانية مساء.

قائمة لاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد مع الفريق

ويتواجد في قائمة الزمالك 8 لاغبين ينتهي عقدهم مع النادي في نهاية الموسم الجاري، والتي يأتي أشرف بن شرقي على رأسهم، وطارق حامد.

ونرصد لكم في السطور القادمة الأسماء التي لم يتم التجديد لها بعد مع نادي الزمالك: " طارق حامد - أشرف بن شرقي - محمد أبو جبل - عمر السعيد - حازم إمام - رزاق سيسيه - محمد أوناجم - محمد أشرف روقا".

حازم إمام الحاضر الوحيد في الموعد

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن غياب لاعبي الفريق التي لم تجدد عقودهم مع الفريق، بإستثناء حازم إمام لاعب خط الوسط.

وأضاف مرتضى منصور الموعد النهائي الخميس المقبل، ولو هناك تأخير خمس دقائق من لاعب بعد الساعة الثانية، مش هخليه يلمسها تاني في الزمالك.

ويأتي ذلك بعد إهمال لاعبي الزمالك الذين لم يجددوا عقودهم في القوت الحالي، والتي تنتهي في نهاية الموسم الجاري.

نتيجة مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2، على ستاد القاهرة،ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.