/682937/الأرصاد-الجوية-انخفاض-كبير-في-درجات-الحرارة-على-القاهرة-الكبرى

قال منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أنه تم التنويه أمس على انخفاض درجات الحرارة الوم ، موضحة أنه من المتوقع ان تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية لأن الاجواء مازالت شتوية معتدله على اجواء النهار.

دوت الخليج وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على قناة الاولى المصرية، مشيرة إلى أن طقس اليوم الخميس يشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مقارنة بطقس انمس حيث ان الانخفاض بحوالي سبع درجات مئوية. الأرصاد الجوية: انخفاض كبير في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى فيما لفتت غانم أن تاثر البلاد بانخفاض جوى في طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية على البحر المتوسط تعمل على اعتدال الأجواء خلال فترة النهار خاصة فى محافظات السواحل الشمالية، الوجه البحري ودافئة على محافظات جنوب الصعيد ومع دخول فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة على كافة مناطق الجمهورية. ونوهت إلى وجود نشاط للرياح يصل 50 كم فى الساعة والذى بدوره يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة و خلال فترات النهار يشهد الطقس أجواء شتوية معتدلة .

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