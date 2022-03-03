مواعيد مباريات الدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية لمنافسات التصفيات النهائية للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد في الوقت السابق بنشر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مبارتي الذهاب والإياب بين المنتخب الوطني والسنغال.

وتأتي جميع منافسات الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في يومين فقط، لتأتي مباريات الذهاب في الـ 25 من مارس، والإياب في الـ 29 من نفس الشهر الجاري.

الذهاب 25 مارس

الكونغو الديمقراطية - المغرب / ملعب الشهداء بكينشاسا الساعة 5:00 م.

مالي - تونس / ملعب 26 مارس بباماكو الساعة 7:00 م.

الكاميرون - الجزائر / ملعب جابوما بدوالا الساعة 7:00 م.

مصر - السنغال / استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30 م.

غانا - نيجيريا / ملعب كيب كوست الساعة 9:30 م.

الإياب 29 مارس

السنغال - مصر / ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00 م.

نيجيريا - غانا / ملعب أبوجا الساعة 7:00 م.

الجزائر - الكاميرون / ملعب مصطفى تشاكر البليدة الساعة 9:30 م.

تونس - مالي / الملعب الأولمبي برادس الساعة 9:30 م.

المغرب - الكونغو الديموقراطية / ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الساعة 9:30 م.

وتترقب الجماهير المصرية موعد طرح التذاكر، حيث لم يتم الكشف حتى الأن عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، ولكن من المتوقع خلال الأسابيع القادمة مع أقتراب اللقاء بين المنتخبين، “علي موقع تذكرتي”.

ومن ناحيه اخري يسعي المنتخب المصري في تحقيق إنجاز موسم 2018 والتأهل إلي كأس العالم القادم، من خلال تحقيق انتصارات مستمرة.

ركلات الجزاء في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.