بمشاركة الأمن الوطني.. الداخلية تداهم مقرا فك شفرات القنوات الفضائية وتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالغربية) بإنشاء شبكة لبث محتوى القنوات الفضائية المشفرة ، وشبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية ، ويغطى ترددها نطاق دائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية .. دون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية تم إستهداف المقر الرئيسى للشبكة ، وأمكن ضبط (مالك الشبكة) ، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (45جهاز لإستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرات القنوات ، والمستلزمات والأدوات المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية).

كما تم ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة بالغربية) لقيامهما بإنشاء شبكة لبث محتوى القنوات الفضائية المشفرة ، وشكبة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية ، ويغطى ترددها نطاق دائرة مركزى شرطة "قطور – سمنود" بمحافظة الغربية .. دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المقر الرئيسى للشبكة وتم ضبط المذكوران ، وبالتفتيش فى حضورهما عُثر على (63 جهاز لإستقبال الإشارة ومعالجته وفك شفرات القنوات ، والمستلزمات والأدوات المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية