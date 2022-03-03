سفير مصر في بروكسل يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي

أجرى سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل الدكتور بدر عبد العاطي عدد من المقابلات، في ٢ مارس ٢٠٢٢، مع كل من؛ النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي "إرفيه جيوفان" عن مجموعة الهوية والديموقراطية عضو لجنة التجارة الدولية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، والنائب البلجيكي بالبرلمان الأوروبي "توم فاندنكندلار" عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي. وقد أكد السفير المصري على أهمية توثيق العلاقات بين نواب البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، ومواصلة تعزيز الحوار فيما بينهم بما يسهم في استقاء المعلومات حول التطورات والإنجازات الجارية في مصر من مصادر موثقة.

كما أحاط سفير مصر نائبي البرلمان الأوروبي بعملية التحديث المستمرة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة؛ سواء على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، فضلاً عما حققته مصر من إنجازات، خاصة على صعيد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، والمشروعات التنموية العملاقة المنفذة، وبناء ١٤ مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. كما تم تناول الدور المحوري والبنّاء الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على تسوية الصراعات الإقليمية، فضلاً عن جهودها في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين.

وقد شدد نائبا البرلمان الأوروبي على اهتمامهما بالدفع نحو مزيد من تطوير العلاقات مع مصر لما لها من ثقل إقليمي ودور هام في حفظ الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية. كما أشاد النائب "إرفيه جيوفان" بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، منوهاً بشكل خاص بدور الأزهر الشريف في هذا الشأن. كما أثني النائب "توم فاندنكندلار" علي الزيارة الناجحة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى بلجيكا في إطار مشاركة سيادته في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوروبي التي استضافتها بروكسل يومي ١٧ و١٨ فبراير ٢٠٢٢، منوهاً بصفة خاصة بلقاءات السيد الرئيس مع رؤساء كبرى الشركات البلجيكية بما يسهم في مزيد من تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وبلاده بلجيكا.

من جانب آخر، ألتقي الدكتور بدر عبد العاطي بمديرة مكتب نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالملفات المتعلقة بالشفافية والقيم الأوروبية وحرية الاعلام "Renate Nikolay"، حيث تم خلال اللقاء تناول سبل التعاون في مجال مواجهة الحملات الإعلامية المضللة ونشر الشائعات وخطاب الكراهية والحض على العنف؛ بما في ذلك استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث معلومات مغلوطة ومضللة تستهدف زعزعة استقرار وأمن الدول. كما التقى السفير المصري بمديري الإدارات المعنية بالملفات الاقتصادية والتنموية والإنسانية بالمفوضية الأوروبية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في المجالات التنموية.