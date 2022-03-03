رئيس الشيوخ يلقي كلمة أمام مؤتمر رابطة مجالس الشورى بالمغرب ‎‎

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد حالياً بالعاصمة المغربية الرباط.

وأعرب المستشار عبدالوهاب، في بداية كلمته عن تقديره للملكة المغربية قيادة وشعبأ مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تمتد للقرن العاشر الميلادي ومؤكداً امتنان مجلس الشيوخ المصرى لدعوته للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وأشاد بدور الرابطة الداعم للعلاقات الثنائية بين البرلمانات الأعضاء فيها وسعيها الحثيث الي تقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الشعوب، ودعمها للجهود البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية من خلال فتح بوابة لتبادل الخبرات وتنمية الروابط بين المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن الرابطة أخذت ذلك على عاتقها منذ اليوم الأول لانطلاقها في السابع من شهر يونيو ٢٠٠٢ مؤكداً أهمية الدور المتزايد للرابطة وسعيها نحو تحقيق أهدافها من خلال تناولها للعديد من القضايا والتي منها مايقع في محور اهتمام المواطن المصري مما سيدفعنا في المستقبل القريب لنكون جزءًا منها.

واختتم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمته بتقديم الشكر للرابطة على الجهد المبذول في إعداد هذا المؤتمر والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الشعوب العربية والافريقية المجتمع الدولي بأسره، متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يخرج بتوصيات تحقق الأهداف المنشودة وداعاً للرابطة رئيساً واعضاءً بالتوفيق والسداد.