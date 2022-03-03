السيسى يشيد بتطور التعاون مع اليونان ومواقف أثينا تجاه القاهرة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، فضلاً عن نظرائهم من الجانب اليوناني، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.