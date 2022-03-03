وزيرة البيئة تلتقى وزيرة المناخ والبيئة البلجيكية

د.ياسمين فؤاد : مبادرة الربط بين أتفاقيات ريو الثلاث رسالة هامة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة

وزيرة البيئة: مؤتمر الCOP27 سيكون مؤتمر شمولياً لكل منظمات المجتمع المدنى والهيئات المهتمة بالتغيرات المناخية

إلتقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيدة زكية خطابى وزيرة المناخ والتنمية المستدامة ببلجيكا لبحث عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجى والتغيرات المناخية واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية ، وذلك على هامش إجتماعات الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى بكينيا .

وأكدت وزيرة البيئة على إهتمام مصر بموضوعات التنوع البيولوجى، خاصة فى ظل قيادتها لمؤتمر cop14 للتنوع البيولوجى فى دورته السابقة ، حيث سعت جاهدة لقيادة العمل والدفع بملف صون التنوع البيولوجي عالميا، كما تعمل مصر جاهدة لصياغة إطار عمل لاتفاقية التنوع البيولوجي يكون عادل ومتوازن ، وقد حرص السيد رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة للربط بين إتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) كرسالة هامة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة، وقد بدأ الإهتمام بهذا الموضوع بعد تعرض العالم لجائحة كوفيد١٩ وحاجة العالم إلى الخروج من هذه الأزمة والتعافى بشكل أفضل.

وأوضحت فؤاد أن مصر تتطلع لتحقيق نتائج أفضل فى مجال التغيرات المناخية من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف ال٢٧للتغيرات المناخية ، حيث تضع مصر على رأس أولوياتها الدفع بمخرجات عمل مؤتمر جلاسكو والعمل على الوصول إلى حيز التنفيذ ، وسيكون المؤتمر فرصة لعرض كل الأراء والأجندات الخاصة بكل المشاركين ، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التى ستحرك الزخم مثل موضوعات التنوع البيولوجى والمناخ ومبادرة النوع ،ومبادرات الطاقة المتجددة ، كما تسعى مصر للفت الأنظار لإفريقيا والتهديدات التى تواجهها.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر التغيرات المناخية سيكون مؤتمراً شمولياً يشمل كافة الأطراف المهتمة بموضوع التغيرات المناخية ، حيث سيشمل كافة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات التى تعمل فى مجال المناخ التى لم يحالفها الحظ المشاركة فى مؤتمر جلاسكو بسبب جائحة كوفيد ١٩، خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن أن عام ٢٠٢٢ سيكون عام للمجتمع المدنى ، كما سيتم عمل منصة للشباب حول التغيرات المناخية قبل انطلاق المؤتمر لمشاركة كافة المهتمين وعرض المقترحات وقصص النجاح فى هذا المجال، مؤكدةً على إحترام مصر لإتفاق الدول المضيفة التى أبرمته مع سكرتارية المؤتمر .

ومن جانبها أكدت وزيرة المناخ والتنمية المستدامة البلجيكية على سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر الCOP27 الذى ستنظمه مصر ، آملة فى تحقيقه لنتائج جيدة على مستوى التمويل والتنفيذ ، مشيرةً على إهتمام بلدها بموضوعات التغيرات المناخية وقيامها بعمل دراسات حول حوكمة المناخ لقياس ما تم تحقيقه من نتائج على أرض الوقع ، والتى من خلالها يضع كل وزير أهداف محددة حول و يتم قياس ما تم تحقيقه كل ستة أشهر ، مشيرةً إلى أن بلجيكا لديها خطط لتقليل الانبعاثات، كما تبحث إمكانية إدراج القطاع الخاص فى أنشطة العمل المناخى.