أخبار مصرية

18 مارس.. تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الأطباء

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مصطفى فراج 2022-03-03 14:26 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء الأمهات المثاليات من الطبيبات وفقا لبيان نقابة الأطباء اليوم على النحو التالى:

الأمهات المثاليات من الطبيبات

وأضافت إيمان سلامة أن اختيار الأمهات المثاليات من الطبيبات يتم بالتنسيق مع النقابات الفرعية للأطباء لترشيح طبيبة عن كل محافظة طبقاً لمعايير ومقومات واجبة للترشيح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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