18 مارس.. تكريم الأمهات المثاليات بنقابة الأطباء

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء الأمهات المثاليات من الطبيبات وفقا لبيان نقابة الأطباء اليوم على النحو التالى:

وأضافت إيمان سلامة أن اختيار الأمهات المثاليات من الطبيبات يتم بالتنسيق مع النقابات الفرعية للأطباء لترشيح طبيبة عن كل محافظة طبقاً لمعايير ومقومات واجبة للترشيح.

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