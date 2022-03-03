مفتى شمال مقدونيا يعرب عن شكره وتقديره العميق لمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية فى صوفيا وغير المقيم لدى جمهورية شمال مقدونيا، مفتى شمال مقدونيا ورئيس الاتحاد الإسلامى المقدونى، الدكتور شاكر فتاحو، بمقر السفارة فى صوفيا، حيث تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الإسلامى المقدونى.





وأعرب فضيلة المفتى خلال اللقاء عن شكره وتقديره العميق لمصر لدعوته للمشاركة فى المؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، والذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 12-13 فبراير 2022. وأشاد بالحوار المثمر والمعمق الذى دار خلال أعمال المؤتمر، كما أكد المفتى على تقديره لدعم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لنشر قيم التسامح وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف، وتطلعه لتعزيز وتوثيق التعاون مع المؤسسات الدينية فى مصر.

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