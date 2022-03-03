بتكلفة 979 مليون جنيه.. الانتهاء من تبطين 433 كم من الترع فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأوضح غنيم، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 806 كيلو مترات تقريباً بتكلفة ملياري و165 مليون جنيه تقريباً لتخدم 303 آلاف و128 فداناً من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة.



وأشار إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها تقدر بأطوال 674.6 كم وتخدم زمام 219 ألفا و993 فداناً باعتمادات تقدر بمليار و696 مليونا و106 آلاف جنيه، في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 131 كم وتخدم زمام 83 ألفا و135 فداناً.



ولفت "غنيم" إلى أنه ناقش تقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والذي عرضه المهندس نصر بركات، وكيل الوزارة ببنى سويف، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجاري طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.



وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف في المراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.