عاجل- السيسى يبحث مع رئيس وزراء اليونان التعاون الثنائى فى قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، فضلاً عن نظرائهم من الجانب اليونانى، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصًا فى مجال التعاون فى قطاع الطاقة، خصوصًا مشروعات الربط الكهربائى، والغاز، وكذلك التعاون فى قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، فى ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الجانبان توافقا على المضى قدمًا فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما فى تلك القطاعات سواء فى الإطار الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد من جانبه بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور المتنامى الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسى بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار الاتحاد الأوروبى، والتى تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء اليونانى خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، مرحبا بالتقدم الملحوظ فى مستوى التعاون الثنائى خلال السنوات الماضية، ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات، خاصة فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذى يعد نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمى.

وأكد السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول التباحث بشأن موضوعات تغير المناخ، والتحضير للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، إذ أكد الرئيس السيسى أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف كل الأطراف، لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية فى صالح دعم عمل المناخ الدولى بكافة مكوناته، فى حين أكد رئيس الوزراء اليونانى ثقة الجانب الأوروبى فى قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى هذا الإطار.