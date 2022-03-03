جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف التالى محاور الفعاليات والتى حملت عنوان "حلوة الذرية.. بس مسؤولية" وشهدت تنظيم 25 ندوة توعوية بالوحدات المحلية والأحياء. وبلغ عدد المنتفعات 24217 منتفعة فى 11 مركزًا وعلى هامش الحملة عقدت عدة ندوات تثقيفية بالإدارات المختلفة للترويج لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية فى سوهاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حلوة الذرية بس مسؤولية».. سوهاج تواجه الزيادة السكانية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.