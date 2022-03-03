ورشة عمل بطب سوهاج فى كتابة ومراجعة الوثائق للحصول على الأيزو

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج بورشة العمل الخاصة بكتابة ومراجعة الوثائق فى ضوء استعدادات كليات الطب البشرى، الآداب، الزراعة، التجارة، العلوم، الصيدلة، كلية التمريض والإدارة المركزية للحصول على شهادة الاعتماد الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية.





وقال رئيس الجامعة إن هذه الورشة تمثل خطوة من خطوات المرحلة الرابعة للحصول على شهادة الاعتماد الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية. وأكد أن سعى الجامعة للحصول على المواصفة هو حرصا من إدارتها على تطوير عملياتها ونظمها وإداراتها المختلفة، وبالتالى خدماتها الخارجية المتمثلة فى تقديم المساعدة والدعم الإدارى للكليات والمعاهد ومراكز البحوث، إلى جانب الخدمات المجتمعية من تدريب واستشارات فعالة وذات كفاءة عالية، والهدف الأهم تخريج كوادر شبابية فى تخصصات مختلفة تتناسب مع المعايير المحلية والدولية لسوق العمل العالمى.

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