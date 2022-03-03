وأشادت وزيرة الدولة بالعلاقات التاريخية المصرية الأوغندية، موضحة أن مصر وأوغندا مثلهما فى ذلك مثل العديد من دول القارة الأفريقية، يواجهان نفس التحديات فيما يخص التدهور البيئى وتغير المناخ؛ الأمر الذى يستلزم تضافر الجهود لتجاوز العقبات التى تعترض جهود التنمية.
ومن جانبه، أبرز السفير المصرى التوجهات المصرية الداعمة للتنمية فى القارة الأفريقية بشكل عام، وفى أوغندا على وجه الخصوص، مستعرضا المشروعات المصرية التى تم تنفيذها مؤخرا فى أوغندا والتى يعزز الكثير منها قدرات الجانب الأوغندى فى مواجهة تداعيات التغير المناخى والتكيف معها.
وأشار إلى استعدادات مصر لترؤس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما تطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات المصرية فى أوغندا ومن بينها مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجم 4 ميجاوات فى منطقة بوسيا والمقاطعات المحيطة بشرق أوغندا، إلى جانب المشروعات التى تنفذها بعثة الرى المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار ومشروعات لدرء مخاطر الفيضانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الدولة الأوغندية لشؤون الحكومة تستقبل السفير المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.