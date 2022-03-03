وزيرة الدولة الأوغندية لشؤون الحكومة تستقبل السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزيرة الدولة الأوغندية لشؤون مجلس الوزراء "جوستين لومومبا" السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية فى كمبالا، وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الحيوية للبلدين، لاسيما موضوعات البيئة والمناخ.





وأشادت وزيرة الدولة بالعلاقات التاريخية المصرية الأوغندية، موضحة أن مصر وأوغندا مثلهما فى ذلك مثل العديد من دول القارة الأفريقية، يواجهان نفس التحديات فيما يخص التدهور البيئى وتغير المناخ؛ الأمر الذى يستلزم تضافر الجهود لتجاوز العقبات التى تعترض جهود التنمية.

ومن جانبه، أبرز السفير المصرى التوجهات المصرية الداعمة للتنمية فى القارة الأفريقية بشكل عام، وفى أوغندا على وجه الخصوص، مستعرضا المشروعات المصرية التى تم تنفيذها مؤخرا فى أوغندا والتى يعزز الكثير منها قدرات الجانب الأوغندى فى مواجهة تداعيات التغير المناخى والتكيف معها.

وأشار إلى استعدادات مصر لترؤس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. كما تطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات المصرية فى أوغندا ومن بينها مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجم 4 ميجاوات فى منطقة بوسيا والمقاطعات المحيطة بشرق أوغندا، إلى جانب المشروعات التى تنفذها بعثة الرى المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار ومشروعات لدرء مخاطر الفيضانات.