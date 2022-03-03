محافظ بورسعيد يستقبل وفد جامعة بدر لبحث سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفد جامعة بدر بحضور الدكتور ابراهيم فخر، والدكتور حلمى عبدالرحمن والدكتورة دعاء عمرو والدكتور مصطفى توفيق، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة بورسعيد بحضور الدكتور فريد محرم المستشار المالى للمحافظة.





وخلال اللقاء، استعرض المحافظ شرحا من الحضور حول التعريف بجامعة بدر وأنشطتها المختلفة، وٱليات سبل التعاون بين المحافظة والجامعة فى العديد من المجالات بما يدعم خطة التطور بالمحافظة فى المجالات التعليمية والتكنولوجية. وأكد المحافظ ترحيبه بكافة سبل التعاون بين المحافظة والجامعات المصرية بما يدعم خطة التنمية ببورسعيد، مناقشا كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، موجها بوضع دراسة تفصيلية تشمل ألية العمل بما يحقق أقصى استفادة من التعاون مع الجامعة ويسهم فى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات.

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