/682945/عبد-الخالق-إبراهيم-يكشف-افتتاح-5-مشروعات-عمرانية-بالجيزة-اسكان-يليق-بالمواطن-المصري

دوت الخليج

وقال وزير الاسكان في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ان المشروعات التي تم افتتاحها بالامس بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة الجيزة تعد امتدادا لعدة افتتحات المشروعات العمرانية التي تتصل بخدمات الاسكان والخدمات مشيرا الي ان المشاريع السكانية التي تتم حاليا تتسم بالتغير بين الاسكان الاجتماعي المتوسط وفوق المتوسط لتلبي كل شرائح المجتمع .

واكد عبدالخالق ان الدولة المصرية تطبق قانون العدالة في الاسكان وتم افتتاح جزء من مشروعات الاسكان الاجتماعي في نطاق غرب اكتوبر وحدائق اكتوبر، مضيفا ان عدد الوحدات بلغ 50 الف وحدة سكنية بالاضافة لتنفيذ مشروع سكن مصر اعلي من المتوسط بالاضافة لمشاريع جنة للاسكان .

مشروع سكن مصر

وافاد وزير الاسكان ان مشروع سكن مصر يعتبر من الاسكان المتوسط والذي نشئ بة 177 عمارة التى استفاد منها 4300 اسرة واضاف ان الوحدات السكنية تكون كاملة التشطيب وجميع الخدمات متاحة وايضا خدمات للمنطقة السكنية وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي انة طبقا لمقارنة الاسكان الذي يتم انشائة حاليا بالاسكان القديم فااننا نجد ان هناك اختلاف في جودة الحياة وان المشاريع تتم بكفائة عالية جدا .

واشار عبدالخالق ابراهيم الي ان من اهم المميزات هو انة يوجد ادارة للمكان لتضمن نجاح واستمرار علي هذا المستوي لعدم مواجة مشكلة بعد فترة في هذا المكان فاذا هيا منظومة كاملة متكاملة تضمن ان جودة الحياة التي تقام فيها تكون متميزة .

واجاب وزير الاسكان عن ظاهرة تقديم 20 الف مواطن ال 7 الف وحدة سكنية يدل عل ان هناك احتياج لدي المواطنين وكل ما نحتاج الية هوا توفير وحدات اكثر لكي نلبي احتياجات الشعب المصري، مؤكدا أنه من المشاكل الاساسية هي عدم التوازن بين الطلب عل الوحدات والمعروض منها.

ظاهرة العشوائيات

واضاف ابراهيم أن ظاهرة العشوائيات التي تظهر في كثير من المناطق تظهر بسبب انة هناك طلب علي الوحدات ولا يوجد عرض يتناسب مع قدرتة متابعا، ان مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية بفيدة تتراوح بين 3 الي 8 % ادي ذالك الي مساعدة السكان علي امتلاك مسكن مناسب مرخص في بيئه جيدة واكد علي عدم ظهور ظاهرة العشوائيات مرة اخري.