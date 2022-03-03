رئيس الشيوخ يلقى بكلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ بالمغرب

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ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي المنعقد حالياً بالعاصمة المغربية الرباط، معربا في بدايتها عن تقديره للملكة المغربية قيادة وشعبا، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتى تمتد للقرن العاشر الميلادي، ومؤكداً امتنان مجلس الشيوخ المصرى لدعوته للمشاركة في أعمال المؤتمر.

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي

وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدور الرابطة الداعم للعلاقات الثنائية بين البرلمانات الأعضاء فيها وسعيها الحثيث الي تقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الشعوب ودعمها للجهود البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية من خلال فتح بوابة لتبادل الخبرات وتنمية الروابط بين المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، الي أن الرابطة اخذت ذلك على عاتقها منذ اليوم الأول لانطلاقها في السابع من شهر يونيو ٢٠٠٢ مؤكداً أهمية الدور المتزايد للرابطة وسعيها نحو تحقيق أهدافها من خلال تناولها للعديد من القضايا والتي منها مايقع في محور اهتمام المواطن المصري مما سيدفعنا في المستقبل القريب لنكون جزءًا منها.

واختتم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، كلمته بتقديم الشكر للرابطة على الجهد المبذول في إعداد هذا المؤتمر والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الشعوب العربية والافريقية المجتمع الدولي بأسره، متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يخرج بتوصيات تحقق الأهداف المنشودة وداعاً للرابطة رئيساً واعضاءً بالتوفيق والسداد.

تجدر الاشارة إلى أنه اليوم الخميس، بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، والذي يستمر حتى الخامس من مارس.

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