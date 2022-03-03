بعد تحقيقها 190 مليون مشاهدة.. مسلم اتنسيت يتصدر محركات البحث فما القصة؟

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تصدر مسلم اتنسيت محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد حلوله كضيف في برنامج «معكم منى الشاذلي» ويشتهر المطرب مُسلم بأغنية «اتنسيت كأني ماجيت» التي حققت نجاحًا واسعًا، بعد فترة من طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد لكم تصدر المطرب مُسلم محركات البحث، وذلك خلال السطور القادمة.

مسلم اتنسيت يتصدر التريند

تصدر مسلم اتنسيت محركات البحث عبر مواقع التواصل المختلفة بسبب شهرة أغنيتة «اتنسيت كأني ماجيت» التي حققت 190 مليون مشاهدة بعد طرحها في أكتوبر من العام الماضي، ونظرًا لأنها كانت من الطابع الحزين، علقت في أذهان جميع الفئات العمرية، وتم تداولها بشكل محلوظ علىالسوشيال ميديا.

وتداولها رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وعلقت في أذهان الكبير والصغير، خلال الأشهر الماضية وبعد فترة وجيزة من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يويتوب».

كلمات أغنية «اتنسيت كأني ما جيت»

وكلمات أغنية «اتنسيت» كالآتي:

مبقيتش عارف اعمل ايه حالي مش صعبان عليه يعني دا اللي وصلنا ليه سايبه و عارف ، روحي فيه كل شئ الا الفراق فمتسيبنيش و انا مشتاق عمري ماتخيلت يوم ابعد و اسيب روحي معاك هصدقك و اكدب عينيا دا انت شوفت اجمل ما فيا و مكانش عندي اي نيه انساك و تضيع من بين ايديا

طال الغياب و هوآك غلآب عشمآن ف ضي عينيك مليون جوآب متسآب على الباب اللي بترديه و مش تحت طوعي ، فآرقتني روحي من بعد لما مشيت و مبين انساك و بين ارجع قلبي .. اتقسم نصين نص مش قادر يخبي و نص رافض تبقي جنبي و منت عارف هبقى وحدي اللي هخسر مرتين مره لما رضيت بعيوبك و مره لما داريت عيونك و انت بتكدب ظنونك .. م البدايه محبتنيش

و مش هزود ف الملام مش هيفرق ف الخصام دا لو عينيك صادفت عينيا امشي .. و ما ترميلي السلام

و اتنسيت ، كإني ماجيت و لو حسيت .. هتخسرني و داريت ، ف قلبي مشيت على عيني تغربني