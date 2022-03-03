محمود المهدي مريض ربنا يشفيه.. بدرية طلبة تكشف لـ دوت الخليج حقيقة تقديمها شكوى ضده

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تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة تريند محرك البحث الأشهر جوجل خلال الساعات الماضية بجانب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب أزمتها مع محمود المهدي طليق منة عرفة.

دوت الخليج تكشف تفاصيل أزمة بدرية طلبة ومحمود المهدي

أزمة بدرية طلبة و محمود المهدي

وكانت قد انتشرت أنباء مؤخرًا عن مقاضاة الفنانة بدرية طلبة لـ محمود المهدي بسبب تصريحه ضدها، ولكنها نفت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" تقديمها شكوى ضده.

وقالت الفنانة بدرية طلبة لـ "دوت الخليج": "محمود المهدي مريض نفسيًا ربنا يشفيه.. ميستاهلش.. كل اللي بيعمله عشان يطلع تريند والناس تتكلم عنه".

وكانت بداية الأزمة، عندما هاجمت الفنانة بدرية طلبة محمود المهدى بعد انفصاله عن الفنانة منة عرفة وخلافاته وتصريحاته عن الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

بدرية طلبة تهاجم طليق منة عرفة

وكتبت بدرية طلبة في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عايز تتشهر؟.. أطلع اشتم فنان ..عايز شهرة أكتر؟؟ اشتم الوسط الفني .. عايز شهرة اكتر واكتر؟ لايڤات كتير واشتم.. بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي.. متجوز مين؟؟ ممثلة.. طب بعد اللايڤات والشتيمة اتشهرت ؟؟".

وتابعت قائلة: "لالا طب عملت أيه؟؟ طلقت مراتي الممثلة!.. بجد ولا زى كل مرة؟؟؟ مش عارف حسألها انا مش فاضى.. بتعمل ايه ؟؟؟ انا طالع لايف يمكن المرة دى أتشهر ".

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رد محمود المهدي على الفنانة بدرية طلبة

واستكملت كلامها وكتبت: " لما الوسط الفني بالبشاعة دى بتتمحك فيه ليه.. بطالب النقابة تقاضى أي نكرة يقل أدبه علي أي فنان دا حقنا عند نقابتنا كفايه بقي تلطيش وقلة أدب فينا مش حنفضل على نظام الحسنة تخص والسيئة تعم أحنا عندنا عيلة وأولاد وأحفاد مش كل شوية مريض شهرة يطلع يقل أدبه".

ومن جانبه رد محمود المهدى على الفنانة بدرية طلبة وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "حسبي الله ونعم الوكيل.. في حد كدة ضمن إنه يطلع موسم الرياض على طول ".