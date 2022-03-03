من ملتقط كرات لـ لاعب مشهور.. هل يصبح نور النبوي محترفًا في «نقل عام»؟

/682932/من-ملتقط-كرات-لـ-لاعب-مشهور-هل-يصبح-نور-النبوي-محترفا-في-نقل-عام

ارتضى نور النبوي من خلال شخصية «سيد» التي يقوم بتمثيلها في مسلسل «نقل عام» أن يكون مجرد عاملاً بالنادي، وتقتصر مهمته في التقاط وتجميع الكرات من أنحاء الملعب أثناء تدريب لاعبي النادي في سبيل تحقيق حلمه بأن بالإحتراف وأن يصبح لاعب كرة قدم مشهور.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل شخصية نور النبوي في مسلسل «نقل عام» وذلك السطور القادمة.

نور النبوي في «نقل عام»

يتشوق الجمهورلكشف المسلسل الإجتماعي «نقل عام» حول هل ستكون التقاط وتجميع الكرات من أنحاء الملعب أثناء تدريب لاعبي النادي بداية وتحول في حياة سيد ليصبح واحداً من لاعبي كرة القدم المحترفين في يوم من الأيام؟ ومن الجدير بالذكر أن المسلسل يعرض حالياً على شاشة قناة «on tv» ومنصة «Watch It».

لم تستطع شخصية سيد كبح رغبتها في استخدام مهاراته في لعب كرة القدم المتيمبها، فما أن ينتهي التدريب ويخلو المكان من اللاعبين حتى ينفرد هو بالكرة ليستعرض هذه المهارات، وهي اللحظة التي رصدها المدرب عن بعد، فيحوذ سيد إعجاب المدرب ودهشته، وهو ما قد يوحي ببداية مبشرة في مسيرة سيد لاحتراف كرة القدم وتحقيق حلمه في أن يصبح مثل قدوته محمد صلاح.

نور النبوي ابن عم محمود حميدة في «نقل عام»

ومن الجدير بالذكر، أن تمثل شخصية سيد الفقير ابن عم أحمد الذي يقوم بدوره «محمود حميدة» سائق الأوتوبيس في هيئة النقل العام قطاعاً ضخم من الشباب، كما تمكنه من تجسيد الشخصية بأداء سلس ودون مبالغة، واستطاع نور النبوي أن يخلق علاقة فريدة من نوعها بينه وبين الجمهور، لينعكس ذلك على ردود الفعل القوية التي يتلقاها نور منذ بداية المسلسل على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. المختلفة.

مسلسل «نقل عام»

ومسلسل نقل عام من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محسن محيي الدين ونهال سلامة.

معلومات عن نور النبوي

درس نور النبوي التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميريكية، وقد بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث خطف قلوب المشاهدين من خلال تجسيده لدور الشهيد «أحمد شوشة» الضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه من كلية الشرطة.