عمره 4 سنوات.. ولي أمر يتهم مدرسة حضانة بـ«فقأ عين» نجله بالمحلة

/682931/عمره-4-سنوات-ولي-أمر-يتهم-مدرسة-حضانة-بـفقأ-عين-نجله-بالمحلة

اتهم ولى أمر مدرسة فى أحدى الحضانات الخاصة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بالاعتداء على نجله الذى يبلغ عمره ٤ سنوات بالضرب ، ما أدى إلى فقأ عينيه اليسرى وحدوث إصابات بالغة، بقرية منشأة الأمراء التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغا من أيمن توفيق بإصابة نجله " أشرف " يبلغ من العمر ٤ سنوات بانفجار فى العين اليسرى، نتيجة تعرضة للضرب من مدرسة أحدى الحضانات الخاصة بقرية منشأة الأمراء، وتدعى " ص . ح . ال "، فى الخمسينات من العمر وحالته الصحية خطيرة .

والد الطفل المصاب فى البلاغ

وأكد والد الطفل المصاب فى البلاغ، أن المدرسة قامت بضرب نجله على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل لأخر، ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعانى من أنفجار بمقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب ما أدى إلى إحداث جرح تهتكى بالقرنية طوله ١ سم ، وبحاجة لإجراء عملية إصلاح.

ظروف وملابسات الواقعة

كلفت إدارة البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم أعداد مأمورية ضبطية للمتهمة ، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، انكرت قيامها بذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى واعداد تقرير طبي بحالته، واستكمال التحقيقات اللازمة .