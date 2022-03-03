/682929/إعادة-اكتشاف-مصر-تفاصيل-مسابقة-جديدة-أطلقها-مهرجان-الأقصر-للسينما-الأفريقية-بدورته-الـ-11-تعرف-على-أسماء-الفائزين

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الـ 11 مسابقة بعنوان "إعادة اكتشاف مصر"، والتي تهدف إلى إعادة اكتشاف الأماكن الأثرية الغير معروفة بمصر.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسابقة "إعادة اكتشاف مصر"

مسابقة إعادة اكتشاف مصر

وتأتي المسابقة باكتشاف الأماكن الأثرية الغير معروفة في مصر عن طريق صورة أو فيديو لا تزيد مدته عن ٩٠ ثانية يظهر أفضل الأماكن في مصر والتي يجهلها أو لا يعرفها الكثير من الناس.

ويفوز بمسابقة "إعادة اكتشاف مصر" أكتر مشاركات تحصل علي تفاعل حقيقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالفعل فاز محمد مجدي إبراهيم السيد من الإسكندرية ، وعبدالله منصور محمد من الأقصر ، وبشير شوشة من القاهرة.

وكان قد اختار الفائزين أفضل الأماكن وقاموا بنشرها وحصدت تفاعلات وصلت لملايين المشاهدات والإعجابات عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا، وحصلوا على رحلة شاملة لحضور فعاليات مهرجان الأقصر الدولي للسينما الأفريقية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدءً من غدًا الجمعة والموافق له يوم 4 مارس الجاري وذلك بقاعة المؤتمرات في الأقصر و يرأس المهرجان شرفيًا الفنان الكبير محمود حميدة.

يذكر أن حفل الافتتاح سيبدًا الساعة الخامسة مساءً غدًا الجمعة ويشهد افتتاح الدورة الـ 11 للمهرجان أجواء كرنفالية لاستقبال الوفود والضيوف والمقرر انتقالهم بذهبيات نيلية حتى قاعة المؤتمرات المقام بها الحفل.

وسيشهد حفل الافتتاح عرض "النوبة" لفرقة الأقصر للفنون الشعبية ثم كلمة الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ثم كلمة عزة الحسيني مدير المهرجان، وسيد فؤاد رئيس المهرجان.

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مفاجآت الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وستتسلم المنتجة ناهد فريد شوقي تكريم اسم والدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان بجانب تكريم اسم المخرج السنغالي جبريل ديوب مامبتي، وتكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي.

وتقيم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين المهرجان برعاية وزارة السياحة والأثار، ووزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ونقابة السينمائيين ومحافظة الأقصر بجانب رعاية البنك الأهلي وشركة أوراسكوم، وهيئة تنشيط السياحة.