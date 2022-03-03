/682927/أمانة-المصري-الديموقراطي-الاجتماعي-بالفيوم-تنظم-ندوة-بعنوان-الهوية-السياسية

تنظم أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الفيوم ندوة تثقيف سياسي تحت عنوان "تحديد الهوية السياسية"، بحضور الأستاذ/فريد زهران رئيس الحزب، والمهندس/ باسم كامل، نائب رئيس الحزب، ود. محمد طه عليوة عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة والإعلام وذلك مساء اليوم الخميس بقاعة الشبان المسلمين بالفيوم. صرح اللواء أشرف عزيز، أمين الحزب بالفيوم أن الندوة تهدف لزيادة الوعي بالقضايا السياسية الراهنة ، ومفهوم الممارسة السياسية بشكل عام ، وأوضح أن تحديد الهوية السياسية للدولة المصرية تشكل ركنا رئيسيا وهدفا من أهداف الحزب التي يعمل عليها .

دوت الخليج

امانة المصري الديموقراطي الاجتماعي بالفيوم تنظم ندوة بعنوان "الهوية السياسية”

وتعد هذه الندوة أولي ندوات امانة الفيوم بعد إجراء الإنتخابات واعتماد تشكيل هيئة المكتب برئاسة اللواء أشرف عزيز اسكندر عضو مجلس النواب السابق ، الذي وعد بتنظيم العديد من الندوات والأنشطة المختلفة في الامانة في الفترة المقبلة ، كما أكد حرص امانة الحزب بالفيوم على التواجد الدائم في الشارع الفيومي للعمل على حل مشكلات المواطنين والمساهمة الجادة في إعادة بناء وعي الشباب وغرس الانتماء للوطن في نفوسهم .

و دعى اللواء أشرف عزيز القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والإعلام بالمحافظة لحضور الندوة مساء اليوم.

هذا و إلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بـ راشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب اليوم.

و رحب الطالبى، بوفد مجلس الشيوخ المصرى، مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.