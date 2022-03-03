بمسلسل «ملف سري».. منافسة قوية لـ عائشة أحمد في السباق الرمضاني 2022

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تنافس الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بمسلسل «ملف سري» المقرر عرضه في موسم رمضان 2022 والذي يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ومن المتوقع أن يحظى هذا المسلسل نجاح باهر.

دوت الخليج يرصد لكم منافسة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بمسلسل «ملف سري» في رمضان 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

تفاصيل مسلسل «ملف سري»

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك الفنانة عائشة بن أحمد في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون مصر، والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

مسلسل «لون البحر» لـ عائشة بن أحمد

ومن الجدير بالذكر، إنتظار الفنانة عائشة بن أحمد إطلاق مسلسلها «لون البحر» والذي يجمعها بالنجم خالد النبوي، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد vip عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ذلك بجانب مسلسل «وعد الشيطان» بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف والمقرر إطلاقه في أقرب وقت.

دور عائشة بن أحمد في «لعبة نيوتن»

وفي سايق متصل،قد حققت عائشة بن أحمد نجاح ملحوظ في موسم رمضان السابق بدورها في مسلسل «لعبة نيوتن»، حيث قدمت في المسلسل شخصية أمينة التي تبحث عن حريتها، لترى الحياة من منظور مختلف ولكن بعد فوات الأوان، وقد حقق المسلسل نجاحًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه، وتصدر التريند أكثر من مرة طوال شهر رمضان.

شهرة عائشة بن أحمد الواسعة

وقد اشتهر اسم عائشة بن أحمد سريعًا في مصر والوطن العربي، وكان نجاحها في تونس قد مهّد لها الطريق لمشاركات عربية متعددة، وشاركت في بطولة الفيلم التونسي الجزائري «أوغسطينوس ابن دموعها»، وتبعته بنجاح بطولتها للفيلم التونسي «عزيز روحو»، كما قدمت عائشة شخصية خديجة في فيلم «زيزو»، الذي كان من إنتاج فرنسي لبناني تونسي مشترك، وقد حصل على جائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وتألقت عائشة في مسلسل «لأجل عيون كاترين».

وخلال مشوارها الفني تنوعت عائشة بن أحمد بين ألوان الدراما والسينما، ويعتبر فيلم «الخلية» أول مشاركة سينمائية مصرية لها، وبعدها شاركت في بطولة فيلم «الفلوس» الذي اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه في شباك تذلكر السينمات المصرية، ثم بعد ذلك تألقها في فيلم «توأم روحي» والذي جسدت فيه 4 شخصيات نسائية مختلفة.

ونافست عائشة بشخصية ليلى في مسلسل «نسر الصعيد» في موسم رمضان 2018، وتعتبر شخصية أم أُبيّ في مسلسل «السهام» المارقة من أتقن الشخصيات الدرامية التي قدمتها عائشة.