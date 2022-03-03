السفير المصري في صوفيا يستقبل مفتي شمال مقدونيا ورئيس الاتحاد الإسلامي المقدوني

استقبل السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا وغير المقيم لدى جمهورية شمال مقدونيا، فضيلة مفتي شمال مقدونيا ورئيس الاتحاد الإسلامي المقدوني، الدكتور شاكر فتاحو، بمقر السفارة في صوفيا، حيث تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الإسلامي المقدوني.
وقد أعرب فضيلة المفتي خلال اللقاء عن شكره وتقديره العميق لمصر لدعوته للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022، مشيداً بالحوار المثمر والمعمق الذي دار خلال أعمال المؤتمر. كما أكد فضيلة المفتي على تقديره لدعم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لنشر قيم التسامح وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتطلعه لتعزيز وتوثيق التعاون مع المؤسسات الدينية في مصر.
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